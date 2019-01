Das sind die Polizeimeldungen von Mittwoch, 2.1.2019

In unserem Blog finden Sie die die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht .

Berlin. +++ Weihnachtsbaum brennt in Wohnung +++

Gegen 22.15 Uhr hat am Dienstagabend in Charlottenburg in einer Wohnung an der Bismarckstraße ein Weihnachtsbaum gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Einsatzkräfte warfen den Baum und einen Teppich vom Balkon der Wohnung auf den Fußweg. Zeugen berichteten, der Mieter habe mit einer Wunderkerze hantiert, dabei sei der Weihnchtsbaum in Brand geraten. Ein eigener Löschversuch mit einem bereitgestellten Wassereimer blieb erfolglos. Der Baum war offenbar schon sehr ausgetrocknet und brannte sofort lichterloh. Zwei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt.

+++ Taxifahrer mit Messer bedroht und verletzt +++

Ein Unbekannter hat einen Taxifahrer in Neukölln mit einem Messer bedroht und dessen Einnahmen gestohlen. Wie die mitteilte, ließ der Täter den 37-Jährigen am Mittag an der Biebricher Straße anhalten und forderte mit dem Messer in der Hand Geld von ihm.

Der Fahrer hielt ihm daraufhin die geöffnete Geldbörse hin, sodass sich der Mann bediente. Nach Polizeiangaben kam es dabei auch zu einem Gerangel um das Messer: Der Taxifahrer hatte dieses greifen können und der Täter wollte es zurück. Schließlich floh der Unbekannte aber. Der 37-Jährige zog sich laut Polizei leichte Schnittverletzungen zu.

+++ Jugendlicher findet Böller und verletzt sich schwer +++

Ein 16-Jähriger hat sich am Neujahrstag im Kreis Potsdam-Mittelmark beim Hantieren mit einem Böller schwer an den Händen verletzt. Der Jugendliche hatte in Werder (Havel) einen Böller gefunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Er müsse versucht haben, diesen zu zünden. Der Böller sei dann aber noch in seiner Hand hochgegangen. Der Jugendliche wurde nach dem Vorfall am frühen Dienstagabend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

( BM )