Polizei-Blog: Polizei-Blog: BMW mit Böller schwer beschädigt

Berlin. +++ Großaufgebot der Polizei an der Pallasstraße +++

Die Polizei war in Schöneberg rund um die Pallasstraße mit einem Großaufgebot vor Ort

Foto: Thomas Peise

Wegen der starken Präsenz der Polizei blieb es in dieser Neujahrsnacht auch an der Pallasstraße in Schöneberg weitgehend friedlich. In den Vorjahren hatte es dort Ausschreitungen mit Böller werfenden Jugendlichen gegeben. Personen wurden von den Beamten kontrolliert und es wurde auch Feuerwerk beschlagnahmt.

Am "Sozialpalast" an der Pallasstraße wurde wieder kräftig geböllert

Foto: Thomas Peise

+++ Drei Verletzte bei Autounfall +++

Die Vorfahrt genommen: Autounfall in Kreuzberg

Foto: Thomas Peise

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Großbeerenstraße Ecke Stresemannstraße in Kreuzberg sind in der Nacht zwei Autos zusammengestoßen. Vermutlich handelte es sich bei der Unfallursache um einen Vorfahrtsfehler. Drei Menschen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt.

+++ Familie beim Böllern schwer verletzt +++

Böller-Unfall in Reinickendorf: Vier Menschen wurden verletzt

Foto: Thomas Peise

Am Büchsenweg in Reinickendorf wurden vier Personen durch einen Böller verletzt, darunter waren auch zwei Kinder. Der Vater erlitt dabei schwere Verletzungen am Gesäß.

+++ Zahlreiche Bewohner aus brennendem Haus gerettet +++

Die Feuerwehr löscht einen Brand in Neukölln

Foto: Thomas Peise

An der Reuterstraße in Neukölln stand am Abend eine Wohnung in Flammen. Die Feuerwehr musste mehrere Personen aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Vier Staffeln rückten an. Acht Personen, darunter drei Kinder, wurden laut Feuerwehr mit Drehleitern aus dem Gebäude geholt. Fünf Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.

+++ BMW mit Böller in Brand gesetzt +++

Ein Böller hat diesen BMW in Brand gesetzt

Foto: Thomas Peise

An der Eitelstraße in Lichtenberg musste die Feuerwehr ein brennendes Auto löschen. Offenbar hatte jemand zunächst eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und dann einen Böller hineingeworfen, der den BMW in Brand setzte.

