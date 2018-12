Polizei-Blog: „Antänzer“ nach Handyortung festgenommen

+++ „Antänzer“ festgenommen +++

Ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin nahmen gestern Abend in Mitte einen mutmaßlichen Dieb fest. Ein 26-Jähriger Mann war mit seiner Freundin gegen 20 Uhr auf einem Polizeiabschnitt in der Friedrichstraße erschienen und hatte angezeigt, dass ihm kurz zuvor auf dem Gendarmenmarkt sein Handy gestohlen worden war. Zwei Männer hatten das Paar gegen 19 Uhr angesprochen und im weiteren Verlauf bedrängt und den Mann angetanzt. Wenig später hatte dieser festgestellt, dass ihm sein Handy entwendet worden war.

Da es ihm technisch möglich war, das Handy zu orten, fuhren eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter in zivil mit dem Paar in ein Einkaufszentrum am Leipziger Platz. In einem Geschäft erkannten die bestohlenen die Tatverdächtigen wieder. Als die Polizeikräfte sich daraufhin als solche zu erkennen gaben und die Tatverdächtigen festnehmen wollten, gelang es zunächst beiden zu flüchten. Ein 32-Jähriger riss in dem Geschäft noch eine Vitrine ein und rannte dann davon.

Dem Polizisten gelang es noch ihm Reizstoff ins Gesicht zu sprühen, woraufhin der Flüchtende ins Straucheln geriet und schließlich eingeholt und festgenommen werden konnte. Hierbei leistete er Widerstand, indem er heftig um sich trat und schlug. Gemeinsam gelang es den Polizeikräften schließlich den Mann zu fixieren und ihn zu fesseln. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen konnten neben diversem mutmaßlichem Diebesgut auch mehrere Kreditkarten und fremde Geldbörsen gefunden werden. Die Ermittlungen, auch zu dem Komplizen, dauern an. Der Polizist erlitt bei der Festnahme eine Verletzung an der Hand, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Er verblieb jedoch im Dienst.

+++ Fußgänger bei Unfall in Gesundbrunnen schwer verletzt +++

Ein 29-Jähriger Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Peugeot in der Hochstraße in Richtung Gerichtstraße unterwegs und erfasste den 32-Jährigen, der von rechts die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger erlitt Kopf-, Rumpf- und Beinverletzungen, wurde zunächst von einem Notarzt und Rettungssanitätern am Ort versorgt und kam anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Verkehrsunfall auf der Karl-Marx-Straße - Fünf Leichtverletzte +++

Ein 20-Jähriger fuhr gegen gegen 22.40 Uhr mit einem Seat auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Emser Straße und geriet aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Renault zusammen, mit dem ein 56-Jähriger in der Karl-Marx-Straße in Richtung Kirchhofstraße unterwegs war. Hinter dem Renault fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Nissan, der durch eine Vollbremsung eine Kollision mit dem Renault verhindern konnte. Die drei Autofahrer sowie Insassen des Renaults, zwei Männer im Alter von 28 und 40 Jahren, erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäusern ambulant behandelt.

+++ Wohnungsbrand in Westend - Vier Verletzte +++

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Westend sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Nußbaumallee aus. Innerhalb kurzer Zeit standen mehrere Einrichtungsgegenstände in der Wohnung im dritten Stock in Flammen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gefahren. Die Brandursache stand noch nicht fest.

+++ Zwei Männer von fünf Jugendlichen attackiert und beraubt +++

Nach Angaben der beiden 42 und 37 Jahre alten Männer waren sie gegen 1.10 Uhr auf einem von der Baruther Straße abgehenden Verbindungsweg zur Solmsstraße unterwegs, als sie plötzlich von den fünf Jugendlichen oder jungen Männern eingeholt und umringt wurden. Diese forderten das Aushändigen von Wertsachen und verliehen ihrer Forderung Nachdruck, indem sie ihre Opfer mehrfach schlugen und traten. Die Angegriffenen händigten schließlich Bargeld, ein Smartphone sowie Geldkarten aus, zu denen die Kriminellen sich durch Gewalt auch noch die entsprechenden Sperrcodes und Geheimnummern erzwangen. Erst als zwei unbekannt gebliebene Passanten hinzukamen, ließen die Räuber von den beiden Männern ab und flüchteten. Beide Männer erlitten Verletzungen, lehnten jedoch die Alarmierung von Rettungskräften ab und gaben an, sich selbst in ärztliche Behandlung zu begeben. Die Ermittlungen wegen gemeinschaftlichen Raubes dauern an.

+++ Haftbefehl nach erneutem Einbruch in die "Therme" +++

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Verantwortlicher gestern gegen 5.10 Uhr die "Therme" in der Nürnberger Straße, hörte Geräusche und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte entdeckten bei der abschließenden Absuche in den Räumen einen 19-Jährigen, der sich hinter einer Bräunungsliege versteckt hatte und nahmen ihn vorläufig fest.

Der junge Mann hatte in der Therme offenbar versucht, Schließfächer aufzuhebeln und soll auch Alkohol an der Bar konsumiert haben. Bereits vergangene Woche, am Samstag, den 22. Dezember 2018 war in die Therme eingebrochen worden. Ermittler konfrontierten den 19-Jährigen mit dem Wissen über den Einbruch, woraufhin er diesen und auch die Tat von gestern gestand. Der bereits in der Vergangenheit mit Einbrüchen in Erscheinung getretene Festgenommene wurde gestern einem Haftrichter vorgeführt, erhielt einen Haftbefehl und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

+++ Spätkauf in Alt-Treptow überfallen +++

Zwei Maskierte betraten das Geschäft in der Lohmühlenstraße gegen 22.20 Uhr und begab sich sofort hinter den Verkaufstresen. Einer der beiden hielt dem 34 Jahre alten Angestellten dann einen Revolver vor und forderte Geld sowie Zigaretten. Neben der Drohung mit der Waffe, schlug einer der beiden Kriminellen den Mann außerdem gegen Kopf und Arm, während sein Komplize Zigaretten aus dem Regal nahm. Als es dem 34-Jährigen nicht schnell genug gelang die Kasse zu öffnen, flüchteten die Kriminellen. Ein 46-jähriger Kunde, der sich ebenfalls im Geschäft befand, stellte einem der beiden noch ein Bein, der Flüchtende stolperte daraufhin, konnte sich jedoch abfangen und wegrennen. Der 34-Jährige hatte Schmerzen, verzichtete jedoch auf ärztliche Betreuung. Die Ermittlungen dauern an.

( BM )