Frau stirbt nach Kopfschuss - zwei Verdächtige festgenommen

Ermittler suchen am Tatort am Rande des Tempelhofer Feldes nach Spuren.

Berlin. Einer 25-jährige Polin wurde am 27. Dezember 2018 in Neukölln in den Kopf geschossen. Sie wurde in äußerst kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. In der Nacht ist die Frau dort verstorben. Eine Mordkommission der Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter nun mit, dass zwei Tatverdächtige am Mittwoch und am Donnerstag vorläufig festgenommen worden sind. Nähere Einzelheiten teilte die Generalstaatsanwaltschaft nicht mit, weil die Ermittlungen und Vernehmungen noch nicht beendet seien.

Wegen des Verdachts, am 27.12.18 eine 25-jährige Frau in Berlin-NK erschossen zu haben, sind 2 Tatverdächtige gestern / heute vorläufig festgenommen worden. Nähere Einzelheiten können mit Rücksicht auf die Ermittlungen/andauernden Vernehmungen, noch nicht veröffentlicht werden. — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 3, 2019

Ein bislang unbekannter Anrufer hatte per Feuerwehr-Notruf 112 gemeldet, dass er am Rande des Tempelhofer Feldes einen Schuss gehört habe und eine verletzte Frau an der Oderstraße liegen würde. Als die Rettungskräfte kurz nach 23 Uhr dort eintrafen, sahen sie das Opfer, das mit einer Kopfverletzung in einer Hofeinfahrt lag. Bei der Untersuchung stellten die Ärzte neben anderen Verletzungen auch einen Kopfschuss fest. Die Frau war nicht mehr ansprechbar. Sie wurde mit schwersten Verletzungen und in sehr kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht. Die Mordkommission sperrte den Tatort weiträumig ab und sicherte Spuren. Doch Hinweise gibt es bislang kaum.

Foto: Pudwell

Der Tatort liegt nur 500 Meter von der Stelle entfernt, an der Intensivtäter Nidal R. im September mit mehreren Kugeln niedergeschossen wurde. Auf den 36-Jährigen waren damals acht Schüsse abgefeuert worden, mehrere Männer sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Die Polizei konnte bislang keinen Verdächtigen fassen. Die Tat glich einer Hinrichtung.

Ein Zusammenhang zwischen den Schüssen auf Nidal R. und der jungen Polin gilt als sehr unwahrscheinlich, ermittelt werde in alle Richtungen, heißt es von der Polizei. Es gebe viele offene Fragen. Weitere Einzelheiten wurden mit Verweis auf mögliches Täterwissen nicht mitgeteilt. Trotzdem ist es die zweite Gewalttat im Kiez in nur wenigen Monaten. Nach Informationen der Berliner Morgenpost gehen die Ermittler im Moment am stärksten den Hinweisen nach, dass es sich bei den Schüssen auf die Frau um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte.

Foto: Alexander Dinger

Auch für Neuköllner Ämter ist die Straße ein Problemgebiet. Eine der bekanntesten Großfamilien Berlins kommt aus dem Kiez, ein Teil des Clans wohnt noch immer dort. Auch Kleingärten, ein Spielplatz und der Werner-Seelenbinder-Sportpark liegen an der Straße. Immer wieder rückt die Polizei auch zur Oderstraße aus, weil es hier eine größere Obdachlosen-Szene gibt.

Mehr Polizeiberichte:

Autofahrer überschlägt sich auf A100

Maskierte überfallen mit Pistole Supermarkt

Ehepaar von Auto angefahren: Mann wird schwer verletzt