Mordkommission ermittelt: Frau mit Schussverletzung in Berlin Neukölln gefunden

Berlin. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, nachdem eine schwerverletzte Frau in Neukölln gefunden wurde. Ein unbekannt gebliebener Anrufer hat am Donnerstag um 23.08 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil er eine Frau in der Oderstraße am Rande des Tempelhofer Feldes liegen sah.

Foto: Pudwell

Feuerwehrleute fanden die bewusstlose und unter anderem am Kopf verletze Frau in einer Hofeinfahrt. Der Tatort ist nur 500 Meter vom Ort entfernt, an dem Intensivtäter Nidal R. im September niedergeschossen wurde. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist unklar. In der Straße, in der die Frau gefunden wurde, wohnt eine Großfamilie.

Foto: Alexander Dinger

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellen fest, dass es sich um eine Schussverletzung handelt. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Frau ist nicht ansprechbar und ihr Zustand sehr kritisch. Ihre Identität ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Derzeit geht man davon aus, dass es sich um eine 25-Jährige handelt.

( BM )