Polizei-Blog: Mann attackiert Polizisten nach Unfall

+++ Mann verursacht alkoholisiert Unfall und attackiert Polizisten +++

Gegen 2 Uhr hatte ein 34-Jähriger die Polizei in die Hochstraße in Gesundbrunnen zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Vor Ort gab er den Polizeibeamten gegenüber an, er vermute, dass der BMW-Fahrer, der an einer Kreuzung auf sein Fahrzeug aufgefahren war, alkoholisiert sei. Dieser Verdacht bestätigte sich wenig später bei einer freiwilligen Atemalkoholmessung des 48-Jährigen, die einen Wert von rund 1,2 Promille ergab. Als die Polizisten dem Mann daraufhin erklärten, dass er nun mitkommen müsse, um sich Blut abnehmen zu lassen, reagierte dieser augenblicklich aggressiv und attackierte einen Polizisten, indem er ihm einen Schlag gegen den Kehlkopf verpasste. Mit Unterstützung weiterer Polizeibeamten gelang es schließlich, den weiterhin um sich schlagenden Mann zu Boden zu bringen und ihm die Handfessel anzulegen. In einer Gefangenensammelstelle wurde ihm schließlich Blut abgenommen und anschließend wurde der Mann im Krankenhaus einem Psychologen vorgestellt.

Der Polizist, der von dem 48-Jährigen gegen den Hals geschlagen worden war, musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

+++ Kinderwagen brennt in Treppenhaus - Zwei Verletzte +++

In Wedding hat ein Kinderwagen in einem Treppenhaus gebrannt. Zwei Menschen wurden infolge des Feuers in der Antonstraße mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte.

Der Brand am Montagabend im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses war demnach schnell gelöscht. Dennoch sprach der Sprecher von einer «schlimmen Situation». Der Kinderwagen habe den einzigen Flucht- und Rettungsweg versperrt. Die Feuerwehr war mit rund 20 Kräften im Einsatz.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachs der vorsätzlichen Brandstiftung.

+++ Räuber verlässt Bar ohne Beute - Verdächtiger festgenommen +++

Ein Mann hat in einer Bar in Neu-Hohenschönhausen mehrere Menschen mit einer Schusswaffe bedroht und Geld verlangt. Verletzt wurde bei dem Überfall am Montagabend am Prerower Platz niemand, wie die Polizei mitteilte. Beute machte der Räuber am Ende nicht. Ein 57 Jahre alter Tatverdächtiger wurde später in der Nähe der Gaststätte festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat gegen 22.30 Uhr zunächst ein Unbekannter das Geschäft in der Bundesallee, schlug mit einem Gegenstand auf den 22-jährigen Mitarbeiter ein und drängte ihn so zurück in den Kassenbereich. Dann kamen zwei Mittäter hinzu, die zahlreiche Zigarettenschachteln aus dem Regal an sich nahmen. Der erste Räuber forderte zwischenzeitlich den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen und der Bewaffnete entwendete daraus die Einnahmen. Das Trio ergriff anschließend mit der Beute über die Bundesallee die Flucht und entfernte sich in Richtung Friedrich-Wilhelm-Platz. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt, wollte sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln lassen.

