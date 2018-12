Eskalation bei PKK-Konzert: Drei Polizisten schwer verletzt

Bei einer Veranstaltung in Neukölln am Sonntag sind mehrere Beamte attackiert und verletzt worden. Es gab mehrere Festnahmen.

Berlin. Bei einer Veranstaltung an der Hasenheide in Neukölln sind am Sonntag mehrere Polizisten attackiert und zum Teil schwer verletzt worden. Es handelte sich bei dem Event, das von 14 bis 20 Uhr ging, um ein „Solidaritätskonzert“ für die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK).

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll es im Rahmen der Veranstaltung seitens der Teilnehmer immer wieder zu Verstößen gegen das Versammlungs- und Vereinsgesetz gekommen sein, bei denen Fahnen und Bilder von Abdullah Öcalan, dem PKK-Gründer, gezeigt wurden. Die Beamten erstatteten daraufhin mehrere Anzeigen.

Außerhalb des Veranstaltungsraums kam es zudem zu drei Festnahmen, da die Polizisten drei der beteiligten Männer aufgrund von zurückliegenden Straftaten wiederkannten. Dabei versuchte ein 60-Jähriger, einen der Festgenommenen im Alter von 23 Jahren zu befreien und attackierte die Polizisten. Er wurde daraufhin ebenfalls festgenommen.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden zwei Frauen verletzt, eine von ihnen verlor das Bewusstsein. Die Beamten übernahmen bei der 60-Jährigen solange die Erstbetreuung, bis die Rettungskräfte der Feuerwehr eintrafen. Umstehende Personen reagierten daraufhin aggressiv und griffen zu zehnt die Polizisten mit Schlägen an. Insgesamt wurden fünf Beamte verletzt, darunter eine Frau. Drei von ihnen erlitten schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der Schläger wurden festgenommen.

Neben Strafermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungs- und Vereinsgesetz, fertigte die Polizei außerdem Strafanzeigen wegen Widerstands, versuchter Gefangenenbefreiung, Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Beleidigung.

Mehr Polizeimeldungen:

( BM )