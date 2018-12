Linken-Politiker Hakan Tas in Berlin bei Alkoholfahrt erwischt

Berlin. Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Hakan Tas, lässt mit sofortiger Wirkung seinen Sprecherposten und seinen Posten im Fraktionsvorstand der Partei ruhen. Grund ist ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, der sich an der Lennéstraße nahe des Potsdamer Platzes ereignete.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde Tas am Freitagabend von Beamten bei seiner Fahrt beobachtet. Sie sahen, wie er von der Fahrbahn abkam und eine Laterne streifte und weiter fuhr. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Beim Einparken in Schöneberg an der Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße wurde der 52-Jährige dann von Polizisten angehalten.

Ermittlungen gegen Tas laufen

Nach Informationen der Berliner Morgenpost lag ein Atemalkoholtest über 0,5 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen. Dort weigerte er sich Blut abzugeben.

Gegen Tas, der als innenpolitischer Sprecher Linksfraktion im Abgeordnetenhaus einer der bekanntesten und geschätztesten Politiker in der Berliner Landespolitik ist, wird nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Tas nur kurz auf dem Landesparteitag

In Berlin findet an diesem Wochenende der Landesparteitag der Linken statt. Tas war am Morgen nur kurz in Adlershof erschienen. Er beriet sich kurz mit den Fraktionsvorsitzenden der Partei im Berliner Abgeordnetenhaus, Carola Bluhm und Udo Wolf, und war dann wieder gegangen.

Die Fraktion der Linken verbreitete eine Mitteilung. Darin heißt es: „Nach einer emotional aufwühlenden Reise in die Türkei habe ich gestern einen großen Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, gestern alkoholisiert Auto gefahren zu sein“, schreibt Tas.

„Die sich daraus ergebenden Konsequenzen werde ich tragen und den Ermittlungsbehörden die Möglichkeit zur vollständigen Aufklärung geben. Der gegebenenfalls dazu notwendigen Aufhebung meiner Immunität stimme ich zu“, schreibt Tas weißer.

Partei will Vorgang nun aufarbeiten

Ob das der Partei als Konsequenz aus der Alkoholfahrt reicht, bleibt abzuwarten. "Der Vorgang muss nun erst einmal aufgearbeitet und verhandelt werden", sagte Fraktionschef Wolf der Berliner Morgenpost. Dass er einen Fehler gemacht habe, habe er ja eingeräumt. "Alles weitere werden wir nach Abschluss des Verfahrens entscheiden."

Linken-Politiker war vor dem Unfall in der Türkei

Erst mal sei er erleichtert, dass niemand zu Schaden gekommen sei. Fraktionschefin Bluhm ergänzte, man werde den Fall Tas auf der kommenden Fraktionssitzung am Dienstag erörtern. Was genau Tas mit der "emotional aufwühlenden Reise" gemeint habe, könne sie nicht sagen, dazu sei das Gespräch am Rande des Parteitages zu kurz gewesen. Tas sei ihres Wissens in die Türkei geflogen, um dort als Prozessbeobachter an Gerichtsverhandlungen teilzunehmen.

Für die Berliner Morgenpost war Hakan Tas am Sonnabend nicht erreichbar. Das Telefon von Tas war aus.