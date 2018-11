Das sind die Polizeimeldungen von Dienstag, 27.11.2018

Berlin. +++ Brandstifter zünden Firmenauto an +++

Am Dienstagmorgen hat an der Harnackstraße in Lichtenberg ein Firmen-Fahrzeug gebrannt. Ein davor geparktes Auto wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt, sowie ein Motorroller auf dem Gehweg. Eine Anwohnerin hatte die Flammen gegen 2.45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten den Pkw, konntn ein Ausbrennen aber nicht verhindern. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.

+++ Eine Person bei Feuer in Einfamilienhaus verletzt +++

Ein Mensch ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kaulsdorf verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Person musste am frühen Dienstagmorgen mit Hilfe einer Leiter über den Balkon des Hauses an der Waldenburger Straße gerettet werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. In dem Haus standen gegen 5 Uhr Einrichtungsgegenstände in Flammen. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

+++ Ausgebranntes Haus droht einzustürzen +++

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Montagabend an der Unnaer Straße in Spandau.

Foto: Morris Pudwell

Ein leerstehender Bungalow ist an der Unnaer Straße im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld in Vollbrand geraten und droht nun zum Teil einzustürzen. Das Feuer sei am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Berliner Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar. Wie hoch der Schaden ist, konnte noch nicht gesagt werden. Bis auf einige verbliebene Glutnester war der Brand am frühen Dienstagmorgen gelöscht.

