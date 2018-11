Punkt 6 Uhr startete heute morgen der Einsatz in der Rigaer Straße.

Die Polizei hat im gesamten Stadtgebiet mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Unter anderem an der Rigaer Straße.

Berliner Polizei Polizei-Einsatz: Mehrere Razzien am Donnerstagmorgen

Berlin. Die Berliner Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen im gesamten Stadtgebiet mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Insgesamt sind 560 Beamte an dem Großeinsatz beteiligt. Auch an der Rigaer Straße waren Polizisten, unterstützt von Spezialkräften, im Einsatz.

Die Berliner Polizei ist mit großem Aufgebot vor Ort.

Foto: Thomas Peise

Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist der Grund für die Durchsuchung eine gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung im Mai dieses Jahres. Mehrere Unbekannte hatten damals einen Spätkauf an der Reichenberger Straße in Kreuzberg überfallen. Auslöser soll damals ein Streit des Spätkauf-Betreibers mit einer Kundin gewesen sein. Die Frau wollte ein Paket abholen, konnte sich aber nicht ausweisen. Daraufhin soll der Betreiber die Herausgabe des Paketes verweigert haben. Nach dem Streit überfielen mehrere Personen den Spätkauf.

Schwer bewaffnet rückt das SEK in der Rigaer Straße an.

Foto: Thomas Peise

Von dem Überfall gibt es Videoaufnahmen. Mehrere Personen konnten offenbar identifiziert und Durchsuchungsbeschlüsse beantragt werden. Eine Tatverdächte soll in der Rigaer Straße wohnen.