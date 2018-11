Bundesweite Razzien wegen Greenpeace-Aktion am Großen Stern

Berlin. Im Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Großen Stern in Tiergarten im Juni dieses Jahres führen Ermittler am Mittwochmorgen Razzien durch. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwochmorgen mit. Die Durchsuchungsbeschlüsse werden bundesweit vollstreckt, federführend ist dabei laut Polizei das Berliner Landeskriminalamt (LKA).

Im Juni dieses Jahres hatten die Greenpeace-Aktivisten auf dem mehrspurigen Kreisverkehr mit fünf Ausfahrten 3500 Liter gelbe Farbe verteilt. Aus der Luft sollte so das Bild einer Sonne entstehen - als „strahlendes Symbol für die Energiewende“. Die Aktivisten wollten für einen raschen Ausstieg aus der Kohleenergie werben. Durch den Autoverkehr verbreitete sich die Farbe großflächig. Infolgedessen stürzten ein Motorradfahrer und eine Radfahrerin, wie die Polizei mitteilte. Zudem sei es zu Verkehrsunfällen mit Sachschäden gekommen, viele Autofahrer hätten stark bremsen müssen.

Mehr in Kürze.

Mehr zum Thema:

Farbaktion von Greenpeace: Reinigung kostet 15.000 Euro

Farbe ausgekippt - Was jetzt auf Greenpeace zukommt

Greenpeace verteilt 3500 Liter gelbe Farbe am Großen Stern

( BM/seg )