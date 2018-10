Autounfall in Prenzlauer Berg: An der Danziger Straße Ecke Kniprodestraße prallte am Mittwochabend ein Pkw erst gegen eine Ampel und stürzte anschließend auf die Seite. Eine Person wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie unser Polizeireporter berichtet. Die Straßenbahnlinie M10 ist für die Bergungsarbeiten unterbrochen.

Einsatzkräfte richten das umgestürzte Auto auf.

Foto: Thomas Peise

( BM )