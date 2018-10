Feuerwehrleute und Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr stehen in der Rigaer Straße. Dort war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand im ersten Stock griff auch auf eine benachbarte Wohnung über - vier Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

Brand Wohnungsbrand in Rigaer Straße - Drei Menschen verletzt

Berlin. Bei einem Wohnungsbrand in der Rigaer Straße im Berliner Stadtteil Friedrichshain haben drei Menschen eine Rauchvergiftung erlitten, ein Hund starb. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer am Sonntagnachmittag in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Es zog die Fassade hoch, griff aber nicht auf andere Wohnungen über.

Vier Menschen wurden in Sicherheit gebracht, zwei weitere hatten das Haus schon selbst verlassen. Insgesamt drei der Bewohner mussten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit rund 90 Kräften vor Ort, nach zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle.

Die Rigaer Straße ist bekannt, weil es dort eine Reihe von besetzten Häusern gibt. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Wohnungsbrand war jedoch nicht in einem der besetzten Häuser.

