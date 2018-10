Maskierte überfallen Geldtransporter am Alexanderplatz

Maskierte haben am Alexanderplatz am Freitagmorgen einen Geldtransporter überfallen. Der Raub fand Zeugen zufolge gegen 7.30 Uhr im Bereich Alexanderstraße/Schillingstraße statt. Mehrere maskierte Personen waren beteiligt. Die Polizei ist mit großem Aufgebot ausgerückt. Die Einsatzkräfte sind mit mehreren Fahrzeugen in der Nähe des Tatorts. Auch eine mobile Presseinformationsstelle wurde eingerichtet.

Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Täter mit zwei Fahrzeugen und Beute. Auf der Flucht schossen sie auf einen Streifenwagen. Einsatzkräfte haben den Tatort mit Flatterband abgesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen bewachen den Bereich. Der Geldtransporter, augenscheinlich ein VW Crafter, steht noch am Tatort. Die hintere Tür des Kastenwagens ist geborsten, unter dem Fahrzeug liegt ein Schraubenzieher.

Foto: Morris Pudwell

"Es waren zwei Fahrzeuge involviert, die den Geldtransporter gestoppt haben", sagte ein Polizeisprecher am Tatort der Berliner Morgenpost. Aus den Fahrzeugen sprangen dann offenbar mehrere maskierte Täter, die sich am Geldtransporter zu schaffen machten. "Die Täter haben Beute gemacht und flüchteten, verfolgt von einem Polizeiwagen, mit den beiden Autos", so der Polizeisprecher. Dabei hätten sie auf ihre Verfolger geschossen. Verletzt worden sei niemand. Die Maskierten fuhren Richtung Kreuzberg davon. Dort habe sich dann ein Verkehrsunfall ereignet. "Die Täter sind nach jetzigem Stand dann dort in ein anderes Fahrzeug gestiegen und mit diesem dann geflüchtet", sagte der Polizeisprecher weiter.

Am frühen Vormittag waren Kriminaltechniker damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Verschiedene Dienststellen haben laut Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 7:30 Uhr haben Unbekannte in der Schillingstr. einen Geldtransporter überfallen und sind anschließend mit 2 Fahrzeugen und Beute geflüchtet. Auf der Flucht wurde ein Streifenwagen beschossen. Unsere Kolleg. wurden zum Glück nicht verletzt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 19, 2018

Polizeisprecher Stefan Petersen fasst die bisherigen Erkenntnisse zum #Überfall auf einen Geldtransporter in #Mitte zusammen. #Alexanderplatz pic.twitter.com/gUzjm9fJok — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 19, 2018