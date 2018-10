Maskierte überfallen Geldtransporter nahe Berliner Alexanderplatz - Täter weiter auf der Flucht

Maskierte haben einen Geldtransporter am Alexanderplatz überfallen. Der Raub fand Zeugen zufolge gegen 7.30 Uhr am 19. Oktober 2018 im Bereich Alexanderstraße/Schillingstraße statt. Auf der Flucht schossen die Täter.

Maskierte haben am Alexanderplatz am Freitagmorgen einen Geldtransporter überfallen. Der Raub fand Zeugen zufolge gegen 7.30 Uhr im Bereich Alexanderstraße/Schillingstraße statt. Mehrere maskierte Personen waren beteiligt. Die Polizei ist mit großem Aufgebot ausgerückt. Die Einsatzkräfte sind mit mehreren Fahrzeugen in der Nähe des Tatorts. Auch eine mobile Presseinformationsstelle wurde eingerichtet.

Der überfallene Geldtransporter am Tatort

Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Täter mit zwei Fahrzeugen und Beute. Auf der Flucht schossen sie auf einen Streifenwagen. Einsatzkräfte haben den Tatort mit Flatterband abgesperrt. Polizisten mit Maschinenpistolen bewachen den Bereich. Der Geldtransporter, augenscheinlich ein VW Crafter, steht noch am Tatort. Die hintere Tür des Kastenwagens ist geborsten, unter dem Fahrzeug liegt ein Schraubenzieher.

Täter ließen verunglücktes Fluchtfahrzeug in Kreuzberg stehen

"Es waren zwei Fahrzeuge involviert, die den Geldtransporter gestoppt haben", sagte ein Polizeisprecher am Tatort der Berliner Morgenpost. Aus den Fahrzeugen sprangen dann offenbar mehrere maskierte Täter, die sich am Geldtransporter zu schaffen machten. "Die Täter haben Beute gemacht und flüchteten, verfolgt von einem Polizeiwagen, mit den beiden Autos", so der Polizeisprecher. Dabei hätten sie auf ihre Verfolger geschossen. Verletzt worden sei niemand. Die Maskierten fuhren durch die Neue Grünstraße Richtung Kreuzberg davon.

Einsatzkräfte untersuchen eines der Fluchtautos, das die Täter in Kreuzberg zurückließen

Foto: Morris Pudwell

Dort war eines der flüchtenden Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt. "Die Täter sind nach jetzigem Stand dann dort in ein anderes Fahrzeug gestiegen und mit diesem dann geflüchtet", sagte der Polizeisprecher weiter. Das verunglückte Fluchtfahrzeug, eine Mercedes R-Klasse, blieb an der Feilnerstraße zurück. Die Polizei hat die Feilnerstraße zwischen Lindenstraße und Alter Jakobstraße gesperrt. Sie untersuchte am Vormittag das Fahrzeug, auch Spürhunde wurden eingesetzt.

Gegen 7:30 Uhr haben Unbekannte in der Schillingstr. einen Geldtransporter überfallen und sind anschließend mit 2 Fahrzeugen und Beute geflüchtet. Auf der Flucht wurde ein Streifenwagen beschossen. Unsere Kolleg. wurden zum Glück nicht verletzt. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 19, 2018

Polizeihündin Luzi, ein dreieinhalb Jahre alter Schwarzwälder Schweißhund, wird zur Spurensuche eingesetzt

Foto: BM/Andreas Gandzior

Vermutlich stiegen die Täter aus dem einen in das andere Fluchtfahrzeug, das sie zuvor bereits genutzt hatten. Die Polizei geht davon aus, dass Fluchtautos von diversen Zeugen gesehen wurden. Die Ermittler hoffen des Weiteren darauf, dass Zeugen möglicherweise mit Handys Bildmaterial von der Flucht angefertigt haben, die wichtige Hinweise liefern könnten. Die Polizei hat eine sogenannte Cloud eingerichtet, wo Zeugen Fotos und Videos mit Tatbezug hochladen können.

Am frühen Vormittag waren Kriminaltechniker damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Verschiedene Dienststellen haben laut Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizeisprecher Stefan Petersen fasst die bisherigen Erkenntnisse zum #Überfall auf einen Geldtransporter in #Mitte zusammen. #Alexanderplatz pic.twitter.com/gUzjm9fJok — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 19, 2018

