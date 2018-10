Mann mit Bierflasche geschlagen - Blut spritzt gegen U-Bahn

Erneut schwerer Übergriff an der Warschauer Straße: Zwei Gruppen stritten miteinander, ein Mann wurde verletzt.

Heftige Auseinandersetzung auf dem U-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain: Zwei Personengruppen stritten miteinander, mehrere junge Männer gingen auf einen Mann los, schlugen ihm im Bahnhof eine Bierflasche ins Gesicht. Der Schlag war so heftig, dass Blut gegen einen im Bahnhof stehenden U-Bahnzug spritzte. Dann liefen die Beteiligten davon. Laut Polizei lief der Verletzte den mutmaßlichen Tätern hinterher, die Warschauer Straße hinab in Richtung Mühlenstraße zur East Side Gallery. Dort kam es nach Informationen der Berliner Morgenpost vor der Diskothek Pirates erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Eintreffende Polizisten nahmen zwei Männer fest. Der Verletzte kam nach ersten Informationen von vor Ort mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost sagte, hatte sich der Streit offenbar bereits im Zug entwickelt. Am Bahnhof Warschauer Straße eskalierte dann die Situation.

( seg )