Vor Mercedes-Autohaus: Mehrere Fahrezuge völlig ausgebrannt

In der Gutenbergstraße in Charlottenburg sind auf einem Parkplatz mehrere Pkw komplett ausgebrannt. Es wird Brandstiftung vermutet.

Berlin. In der Nacht zu Mittwoch sind in der Gutenbergstraße in Charlottenburg zehn Autos komplett ausgebrannt. Die Fahrzeuge befanden sich auf einem Parkplatz vor dem Autohaus Mercedes Benz. Weitere Pkw wurden erheblich beschädigt.

Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, waren gegen 1 Uhr, als das Feuer ausbrach, insgesamt 20 Einsatzkräfte von den Wachen Moabit, Wilmersdorf, Ranke und Suarez vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten circa zwei Stunden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, die genauen Hintergründe waren zunächst aber unklar. Betroffen waren nach Feuerwehrangaben ausschließlich Oberklassefahrzeuge.

In der Nacht zu Mittwoch sind in Charlottenburg mehrere Fahrzeuge ausgebrannt. Foto: Thomas Peise

Das Feuer war gegen 1 Uhr auf einem Parkplatz an der Gutenbergstraße. Foto: Thomas Peise

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte vor Ort. Foto: Thomas Peise

Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden. Foto: Thomas Peise

Das Feuer brach vor einem Autohaus aus. Foto: Thomas Peise



Weitere Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Foto: Thomas Peise



