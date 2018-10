Schläger verletzt Anwohner und bricht Polizist die Nase

Ein 23-Jähriger verletzte in der Blücherstraße einen Anwohner und bedrohte ihn mit einem Messer. Dann ging er auf einen Beamten los.

Berlin. Ein 23 Jahre alter Mann hat am Montagabend einen Anwohner an der Kreuzberger Blücherstraße verletzt und im Anschluss einem Polizisten die Nase gebrochen.

Der 26 Jahre alte Anwohner hatte den Mann gegen 18.30 Uhr zunächst darauf angesprochen, warum dieser sich seit Tagen immer wieder in dessen Vorgarten herumtreibe. Statt zu antworten, rammte der 23-Jährige dem Fragenden seinen Kopf ins Gesicht und bedrohte ihn anschließend mit einem Messer.

Alarmierte Polizisten trafen den Schläger kurz darauf auf einem Spielplatz in der Nähe an. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollen, schlug dieser einen Polizisten so heftig ins Gesicht, dass die Nase brach. Er flüchtete zunächst, konnte aber wenig später von weiteren Polizisten festgenommen werden.

Auch in der Gefangenensammelstelle, in die er gebracht wurde, verhielt sich der 23-Jährige aggressiv und trat mehrfach um sich. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands.

( BM )