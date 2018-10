Feuer in Wohnhaus in Wedding, Teilweise Sperrung Autobahn A100

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Feuer in einem Wohnhaus: In einem Wohnhaus in der Lüderitzstraße in Berlin Wedding ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen.

Foto: Thomas Peise

Nach ersten Erkenntnissen brannten Gegenstände vor einer Wohnungstür. In der Wohnung befanden sich sechs Personen, die von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht wurden. Alle kamen in Krankenhäuser. Die Polizei geht von Brandstiftung aus .

Verkehr

Straßenarbeiten am Funkturm: Für eine Anfahrt zum Flughafen Tegel sollte am Wochenende mehr Zeit eingeplant werden. Im Bereich des Autobahndreiecks Funkturm auf der Stadtautobahn A 100 in Fahrtrichtung Nord müssen tiefe Spurrillen beseitigt werden, die sich aufgrund der lang anhaltenden Hitze in diesem Sommer gebildet haben. Es wird gebeten, den Bereich des Autobahndreiecks Funkturms großräumig zu umfahren und von der A 100 kommend die Abfahrten Konstanzer Straße, Hohenzollerndamm und Kurfürstendamm zum Verlassen der A 100 zu nutzen. Ab der Auffahrt Kaiserdamm ist die A 100 in Fahrtrichtung Nord wieder befahrbar. Die Instandsetzungsarbeiten sollen spätestens am Sonntag beendet sein.

Charlottenburg: Bis 22 Uhr Sperrung der Lietzenburger Straße in Richtung Joachimsthaler Straße zwischen Bleibtreustraße und Schlüterstraße. In der Gegenrichtung steht noch ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Schöneberg: Seit 6 Uhr ist die Akazienstraße beidseitig zwischen Grunewaldstraße und Hauptstraße aufgrund eines Straßenfestes voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis Sonntag, ca. 24 Uhr

Wetter

Die Sonne scheint, aber, im Tagesverlauf ziehen aber auch hier und da mal Wolkenfelder vorüber. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis 24 Graf. Der Wind weht schwach aus Südwest. Morgen entwickeln sich bei wechselnder bis starker Bewölkung vereinzelt Regenschauer.

