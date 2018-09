Linksextreme veröffentlichen Bilder von Berliner Polizisten

Berlin. Die linksextreme Szene hat Fotos von vier Polizisten im Internet veröffentlicht, die am vergangenen Donnerstag in Kreuzberg einen Mann festgenommen haben. Die vier Beamten werden als "rassistische Schläger" bezeichnet. Sie sollen einen Mann auf "brutalste Art und Weise verprügelt haben." Weiter heißt es: "Es ist wichtig die Beteiligten aufzuzeigen und aus der Anonymität zu holen (sic). Deswegen möchten wir ein paar Fotos der aktiv beteiligten Polizisten veröffentlichen."

Eine linksextreme Gruppe namens "AK36" (Antifaschistische Koordination) hatte die Fotos auch auf Twitter veröffentlicht. Die Mitglieder von "AK36" werden im aktuellen Verfassungsschutzbericht als "hoch gewaltbereit" eingeschätzt. Sie verfügen über gute Kontakte in die "Rigaer 94".

Auf Anfrage der Berliner Morgenpost wollte sich die Polizei zu der Veröffentlichung der Fotos der Beamten im Internet nicht äußern.

Tom Schreiber: "Linksautonomen Paralleljustiz"

Tom Schreiber, Innenexperte der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, spricht von einer "linksautonomen Paralleljustiz". Die linksextreme Szene wolle die Rollen von Ermittlern und Richtern übernehmen. "Das ist eine Methode der Einschüchterung und die Aufwiegelung zu einer Straftat. Es ähnelt den Vorgängen, als nach dem G20-Gipfel in Hamburg und auch nach Einsätzen in der Rigaer Straße Fotos von Polizisten veröffentlicht wurden", sagte Schreiber. "Die Veröffentlichung der Fotos ist ein Fall für den Staatsanwalt."

Bei dem umstrittenen Polizeieinsatz am vergangenen Donnerstag am Kottbusser Tor in Kreuzberg nahmen mehrere Polizisten einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest. Der 22-Jährige soll nach der Feststellung seiner Personalien gegen den Streifenwagen getreten und eine Tür des Fahrzeuges aufgerissen haben. Die Beamten nahmen den Mann fest. Daraufhin eskalierte offenbar die Lage. Die Beamten wurden angegriffen und mit Steinen, Blumentöpfen und Aschenbechern beworfen.

Ein Beamter soll einem am Boden liegenden Festgenommenen zwei Fußtritte versetzt haben. Er sieht sich dem Vorwurf der Körperverletzung im Amt ausgesetzt. Gegen den Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Vorfall ist auf mehreren Videos dokumentiert, die im Internet veröffentlicht wurden. In den Videos ist zu sehen, wie der am Boden liegende Festgenommene Widerstand leistet. Er versucht aufzustehen und wird von den Beamten erneut zu Boden gebracht. Eine Einstellung zeigt einen Polizisten mit aus dem Holster gezogener, aber am Körper anliegender Waffe. Weiter ist erkennbar, wie ein Beamter zu dem Festgenommenen eilt und ihm zwei Fußtritte verpasst. Gegen den Beamten wird ermittelt.

Auf Twitter verwies die Polizei nach diesem Einsatz aber auch darauf, dass die Videos nur einen Ausschnitt der Geschehnisse zeigten.

