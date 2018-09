Das geschah in der Nacht zu Mittwoch, 26. September 2018, in Berlin

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Zwei Menschen schwer verletzt beim Befüllen eines Ethanol-Kamins: Beim Befüllen ihres Ethanol-Kamins haben zwei Mieter einer Wohnung in der Obentrautstraße in Kreuzberg schwere Verbrennungen erlitten. Das Feuer brach am Mittwochabend aus und wurde von den beiden Bewohnern gelöscht, wie die Feuerwehr am Mittwochabend mitteilte. Wegen ihrer schweren Verbrennungen wurden die Verletzten in eine Spezialklinik in Marzahn gebracht.

Zwei Personen nach Unfall in Treptow verletzt: Bei einem Verkehrsunfall in Treptow sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Personen verletzt worden. An der Kreuzung Treptower Straße Ecke Kiehlufer kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, an beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Nach dem Unfall entstand bei beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden

Vermisster tot aufgefunden: Ein seit Montag vermisster 72-Jähriger ist tot in Falkenhagener Feld aufgefunden worden, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Die Ermittlungen der Todesursache dauern noch an, derzeit liegen keine Hinweise auf einen Tötungsdelikt vor. Der Mann aus dem Bezirk Spandau galt seit dem 24. September als vermisst, nachdem er gegen 16.30 Uhr seine Wohnung in der Falkenseer Chaussee für einen Spaziergang verlassen hatte. Dieser führte in der Regel durch die Spektewiesen. Bei der Suche des Vermissten kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Suche verlief zunächst jedoch ohne Erfolg.

Erst Einbruch, dann Feuer: Bei einem Wohnungsbrand in Charlottenburg am Mittwochabend sind zwei Frauen verletzt worden. "Zeugen bemerkten das Feuer in der Kantstraße und riefen am Mittwoch die Rettungskräfte", sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Mieter waren nicht in der Wohnung. Zwei Frauen aus der Wohnung darüber erlitten allerdings Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. "Vermutlich waren zuvor Einbrecher in der Brandwohnung", sagte die Sprecherin. Die Ermittler prüften, ob es einen Zusammenhang zwischen Brand und Einbruch gibt. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und löschte die Flammen.

A 113 (Schönefeld-Zubringer): Autobahn stadteinwärts zw. den AS Schönefeld-Nord und AS Adlershof gesperrt. Die Sperrung beginnt um ca. 21 Uhr und dauert bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr.

Lichtenrade: Wünsdorfer Straße wird ab ca. 6 Uhr in Richtung Hilbertstraße zwischen Abendrotweg und Prinzessinnenstraße bis Mitte Dezember gesperrt.

A 100 (Stadtring): In Richtung Dreieck Neukölln die Ausfahrt der AS Gradestr. von 18 bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über Tempelhofer Damm und Ullsteinstraße ist ausgeschildert.

Zunächst überwiegen die Wolken, es bleibt aber weitgehend trocken. In den Nachmittagsstunden scheint die Sonne. Tageshöchstwerte um 22 Grad.

