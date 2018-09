Brandanschlag auf türkischen Bildungsverein in Neukölln

Anschlag auf einen türkischen Bildungsverein an der Reuterstraße in Neukölln

Die Täter warfen Pflastersteine und offenbar auch Brandsätze auf ein Gebäude an der Reuterstraße. Anwohner verhinderten Schlimmeres.

Berlin. Bei einem Anschlag auf eine türkische Bildungseinrichtung am frühen Donnerstagmorgen in Neukölln ist Sachschaden entstanden. Mehrere Unbekannte sollen Steine und auch Brandsätze auf das Gebäude an der Reuterstraße geschleudert haben. Fensterscheiben wurden beschädigt.

Nach ersten Informationen konnten Anwohner ein Feuer löschen und somit Schlimmeres verhindern. Brandermittler des Landeskriminalamts waren am Morgen vor Ort und sicherten Spuren. Auf den Gehweg sprühten die Unbekannten den Spruch „Afrin - Serî Hilde“. Der kurdische Slogan „Serî Hilde“ (Erhebe dich!) wird von kurdischen Jugendorganisationen verwendet, die der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe stehen. Der Slogan war etwa bei Demonstrationen für den in der Türkei inhaftierten PKK-Anführer Abdullah Öcalan in mehreren deutschen Städten auf Transparenten zu lesen.

Die mehrheitlich von Kurden bewohnte nordwestsyrische Stadt Afrin war Anfang des Jahres von türkischen Truppen besetzt worden. Die kurdische Miliz YPG wurde aus der Stadt vertrieben.

Diese Fensterscheibe wurde durch Steinwürfe beschädigt

Foto: Thomas Peise

