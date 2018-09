Fall Nidal R. - Polizei findet ausgebranntes Fluchtauto

Die Berliner Polizei hat das mutmaßliche Fluchtauto gefunden, in dem die Tatverdächtigen, die am Sonntag Nidal R. am Rande des Tempelhofer Flugfeldes erschossen haben sollen, davongefahren sind. Der Golf IV stand ausgebrannt am Kiehlufer in Neukölln. Nach den tödlichen Schüssen suchen die Ermittler nun auch öffentlich nach Zeugen.

Fest steht bislang: Nach der Tat am vergangenen Sonntag gegen 17.40 Uhr flüchteten vermutlich drei Täter über das Tempelhofer Feld. Sie rannten laut Polizei parallel zur Oderstraße bis zur Ecke Leinestraße, wo sie in ein Fahrzeug stiegen und damit in Richtung Hermannstraße davonfuhren. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen schwarzen oder grauen VW Golf IV mit den Kennzeichen B-MS 1573.

In der Nacht vom vergangenen Montag zum Dienstag zündeten bislang Unbekannte den Wagen gegen 22.40 Uhr am Kiehlufer und Ecke Mergenthalerring an. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, welche die Flammen löschte. Zu diesem Zeitpunkt waren an dem VW die nicht mehr gültigen Kennzeichen B-A 4924 angebracht.

Die 6. Mordkommission hat nun folgende Fragen: Wer hat die Tat am Eiswagen und/oder die Täter beobachtet und sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt? Insbesondere die Abfahrt der Täter von der Oder- Ecke Leinestraße dürften mehrere Personen gesehen haben. Wem ist der VW Golf mit den genannten Kennzeichen zwischen vergangenen Sonntagabend und Montagabend aufgefallen? Wer hat am vergangenen Montagabend in Neukölln verdächtige Personen im Bereich Kiehlufer/Mergenthalerring beobachtet?

Hinweise nimmt die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911666, per E-Mail unter lka116-hinweis@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

