St. Simeon-Kirche schon zum dritten Mal mit Steinen beworfen

Berlin. Die St. Simeon-Kirche in Kreuzberg, in der Flüchtlingshelfer arbeiten, ist mehrfach durch Steinwürfe beschädigt worden. Zuletzt warfen unbekannte Täter am Samstag- und am Sonntagabend Steine in Fenster der evangelischen Kirche in der Wassertorstraße.

In den Kirchenräumen sitzt auch die Flüchtlingskirche, eine umfassende Beratungs- und Hilfsinitiative. Die Täter flüchteten am Sonntagabend noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei, die mehrere kleinere Pflastersteine fand.

Schon am Mittwochabend waren Steine in die Fenster geworfen worden. Zeugen beobachteten eine Gruppe von vermutlich Jugendlichen. Sie sollen „Allahu akbar“ („Gott ist groß“) gerufen haben. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.

( BM/dpa )