Mädchen (7) in Berlin-Köpenick vermisst - Suche in der Nacht

In Berlin-Köpenick wird seit Samstagabend ein siebenjähriges Mädchen vermisst. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen der Berliner Morgenpost. Die Siebenjährige sei am Abend verschwunden. An der Straße "Zur Nachtheide" rückte noch am Abend eine Rettungshundestaffel an, um nach dem Mädchen mit Spürhunden zu suchen. Auch Polizisten beteiligten sich an der Suche. Nach Informationen der Berliner Morgenpost sollte auch ein Waldgebiete im Bereich Wendenschloss durchsucht und ein Hubschrauber eingesetzt werden. Die Suche sollte die ganze Nacht andauern.

Einzelheiten konnte die Polizei am Sonntagmorgen zunächst noch nicht mitteilen.

( seg )