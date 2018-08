Boa Constrictor auf Spielplatz am Humboldthain eingefangen

Berlin. Die große Suchaktion in Gesundbrunnen war erfolgreich. Die Schlange, die Passanten am Mittwoch an einem Spielplatz in der Gustav-Meyer-Allee am Humboldthain entdeckten, wurde am Donnerstagmorgen gefunden. Es handelt sich laut einer Mitteilung des Bezirksamts Mitte um eine zwei Meter lange und neun Kilogramm schwere Boa Constrictor. Sie ist auch für Kleinkinder gefährlich.

Wie die Polizei über Twitter mitteilte, hatten Beamte am Mittwoch vergeblich nach der Schlange in der Nähe des Fundortes gesucht. Der Spielplatz und die Umgebung wurden vorsorglich gesperrt, das teilte Mittes Umweltstadträtin Sabine Weißler (Grüne) am Donnerstag mit. So etwa ein weiterer Kinderspielplatz, das Sommerbad Humboldthain und die am Humboldthain liegende Ausstellung „Berliner Unterwelten“. Auch das Parkgelände wurde großräumig abgesperrt.

Gegen 11.30 Uhr am Donnerstag dann der Erfolg: Die Polizei konnte zusammen mit einem Reptilienexperten das Tier fangen. Die Boa Constrictor - auch Abgottschlange genannt - ist weiblich und gesund. Zur Beute zählen laut einem Reptilienexperten Kleinsäuger, aber auch kleine Kinder und Haustiere könnten für die Schlange zur Beute werden. Die Haltung dieser Würgeschlangen ist im Land Berlin verboten.

Das Tier wurde vom Veterinäramt Mitte sichergestellt und in Quarantäne verbracht. Umweltstadträtin Weßler appellierte an Tierhalter, keine Tiere auszusetzen. "Ich fordere alle dazu auf, sich vertrauensvoll an das Veterinäramt zuwenden, damit direkte und indirekte Gefährdungen für das Tier und die Bevölkerung vermieden werden", ergänzte die Grünen-Politikerin.

Nach Auskunft eines Spezialisten, handelt es sich nicht um eine Giftschlange.

Zuletzt waren in Deutschland mehrfach exotische Schlangen aufgetaucht, was Experten zufolge mit dem Trend der Terrarienhaltung zu tun hat. Eine Gelbe Anakonda war an einem See in Meerbusch bei Düsseldorf gefangen worden. Ebenfalls eine Würgeschlange wurde in Hennweiler in Rheinland-Pfalz auf einer Dorfstraße gesichtet.

