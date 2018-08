Erneut Durchsuchungen bei arabischer Großfamilie

Polizeifahrzeuge stehen am Mittwochmorgen vor der durchsuchten Wohnung an der Graefestraße in Kreuzberg

Am Morgen durchsuchen Polizisten eine Wohnung an der Kreuzberger Graefestraße. Dabei geht es um Falschgeld.

Berlin. Einsatzkräfte der Berliner Polizei durchsuchen am Mittwochmorgen erneut eine Wohnung einer mutmaßlich kriminellen arabischen Großfamilie. Der Einsatz findet im achten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Graefestraße in Kreuzberg statt. Die Graefestraße ist derzeit gesperrt.

Wie die Berliner Morgenpost aus Ermittlerkreisen erfuhr, geht es bei den Ermittlungen um den Vorwurf, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben. Die Ermittlungen richten sich gegen einen heranwachsenden Hauptverdächtigen aus der Familie C. Im Gegensatz zu der Großrazzia vom Montagmorgen ist am Mittwoch kein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz. Diensthunde unterstützen die Beamten der 23. Einsatzhunderschaft bei den Durchsuchungen.

Neapel, Mafia, Darknet: So gelangt Falschgeld nach Berlin Wir haben Ermittlerinnen des LKA in Berlin getroffen - sie erklären, woher das Falschgeld stammt und wie Betrüger die falschen Noten loswerden. Neapel, Mafia, Darknet: So gelangt Falschgeld nach Berlin

Die Berliner Polizei war bereits am Montag bei einer Großrazzia gegen Mitglieder einer weiteren arabischen Großfamilie vorgegangen. Zahlreiche Kriminalpolizisten durchsuchten Wohnungen der Familie R. in den Stadtteilen Tiergarten und Kreuzberg. Zwei Beschuldigte kamen in Untersuchungshaft.

Polizei nimmt Clan-Mitglieder fest Bei einer Razzia in Berlin-Schöneberg hat die Polizei zwei Mitglieder der arabischen Großfamilie R. festgenommen. Polizei nimmt Clan-Mitglieder fest

Bereits im Juli hatten die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei in einem der größten Aktionen gegen die organisierte Kriminalität 77 Wohnungen und Häuser im Wert von mehr als neun Millionen Euro vorläufig beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Objekte mit Geld aus Straftaten gekauft wurden.

Ermittelt wird in diesem Fall gegen 16 Verdächtige einer arabischstämmige Großfamilie sowie deren Umfeld, die vor allem in Neukölln aktiv ist. Dabei geht es um Geldwäsche. Mitglieder der Familie sollen auch hinter dem Münz-Raub im Bode-Museum stehen.

Video: Die Clans - Arabische Großfamilien in Berlin Das ARD-Politikmagazin Kontraste läuft heute 21.45 Uhr im Ersten, im Anschluss daran gibt es noch ein Kontraste-Facebook-Live. Video: Die Clans - Arabische Großfamilien in Berlin

Mehr zum Thema:

Razzia gegen Großfamilie: Polizei findet zwei Kilo Cannabis

Organisierte Kriminalität: 39 Verfahren gegen Großclans

So will Martin Hikel gegen Neuköllns Kriminalität vorgehen

22 Millionen Euro von Kriminellen in Berlin eingezogen

( ad/bee/dpa )