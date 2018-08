Mercedes steht in Flammen - Polizei nimmt Brandstifter fest

In Rudow löscht die Feuerwehr einen brennenden Mercedes

In Rudow hat in der Nacht zu Dienstag ein Mercedes gebrannt. Die Polizei konnte den Brandstifter fassen.

Berlin. Ein 32-Jähriger ist in Berlin-Rudow wegen Brandstiftung festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann in der Nacht zu Dienstag ein Auto an der Krokusstraße vor einem Grundstück angezündet und war dann geflüchtet.

Ein Anwohner hatte gegen 0.40 Uhr einen Knall gehört und dann Flammen an dem Fahrzeug bemerkt. Er alarmierte die Feuerwehr. Der hochwertige Mercedes brannte komplett aus, ein daneben geparktes Fahrzeug wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Brandstifter konnte kurz nach der Tat festgenommen werden.

