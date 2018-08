Razzia wegen Betrugsverdacht: Bestechung bei Kfz-Zulassungen

Berlin. Ermittler des Landeskriminalamtes haben am Mittwoch 19 Objekte in ganz Berlin durchsucht. Der Vorwurf: gewerbsmäßige Bestechung. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin in Zusammenhang mit Betrug bei Kfz-Zulassungen.

Beschuldigt sind Mitarbeiter von Kfz-Zulassungsdiensten, die Zulassungen für Privat- und Geschäftskunden abwickeln, und mindestens ein Mitarbeiter der Zulassungsstelle des Landes Berlin. Der Mitarbeiter der Zulassungstelle soll gegen Geldzahlungen die Wagen der beschuldigten Zulassungsdienste deutlich schneller bearbeitet haben.

Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft stellten die Beamten bei den Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial sicher. Darunter auch 2.500 Euro Bargeld, die bei der Durchsuchung am Arbeitsplatz eines Mitarbeiters einer Kfz-Zulassungsstelle gefunden wurden. Der Mann trug das Geld in seiner Kleidung bei sich.

Neun Verdächtige zwischen 20 und 53 Jahren

Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt neun Beschuldigte im Alter von 20 bis 53 Jahren, darunter mindestens sieben Verantwortliche von Kfz-Zulassungsdiensten und einen Mitarbeiter der Zulassungsstelle des Landes Berlin. Dieser wird verdächtigt, seit Anfang 2018 gegen eine Zahlung von bis zu 100 Euro Zulassungsanträge bevorzugt behandelt zu haben. Der Vorteil für die Zulassungsdienste: ihre Wartezeit wurde dadurch von mehreren Wochen auf wenige Tage verkürzt.

Hintergrund sind wohl die enormen Wartezeiten bei der Zulassung von Autos. Nach Angaben der Kfz-Innung mussten Autohäuser Ende Juli Wartezeiten von bis zu vier Wochen in Kauf nehmen. Anfang des Jahres habe die Zeit für die Neu-Zulassung von Fahrzeugen noch bei vier Tagen gelegen. Der Engpass traf Privatpersonen noch härter: In den Zulassungsstellen an der Jüterboger Straße (Friedrichshain-Kreuzberg) und in der Ferdinand-Schultze-Straße (Lichtenberg) sollen die Wartezeiten noch länger gewesen sein. „Wartezeiten von etwa sechs Wochen sind keine Seltenheit“, berichtete ein Insider der Berliner Morgenpost.

Senat will Wartezeiten enorm verkürzen

Die zuständige Senatsverwaltung für Inneres begründete die langen Wartezeiten in den Kfz-Zulassungsstellen seit Anfang des Jahres vor allem mit fehlendem Personal in den Behörden. Deshalb wurden Anfang August 19 neue Mitarbeiter eingestellt, 16 weitere sollen im September folgen und bei fünf weiteren läuft das Auswahlverfahren. Sind alle 40 Stellen besetzt, arbeiten in den Zulassungsstellen 18 Prozent mehr Menschen als vorher.

Auch aufgrund dieser Maßnahmen war die Wartezeit in den vergangenen Wochen aber wieder enorm gesunken. Künftig soll die Wartezeit für einen Termin höchstens drei Tage betragen. Allein das würde wohl auch das Geschäftsmodell der Zulassungsbetrüger langfristig lahm legen.