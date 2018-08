In Neukölln sind zwei Männer von Unbekannten beleidigt uns geschlagen worden. Einer der beiden trug Frauenkleidung.

Berlin-Neukölln Mann in Frauenkleidern geschlagen und getreten

Berlin. In Neukölln haben am Dienstagabend zwei bisher Unbekannte einen 25 Jahre alten Mann attackiert. Nach Angaben des 25-Jährigen und seines 26 Jahre alten Begleiters hätten die beiden Angreifer sie gegen 21.45 Uhr an der Herthastraße angesprochen und bedrängt.

Dann hätten sie die beiden Männer mehrfach beleidigt und auf den 25-Jährigen, der Frauenkleidung trug, eingeschlagen und eingetreten. Schließlich hätten die Angreifer mit einem Pflasterstein auf den inzwischen am Boden Liegenden geworfen.

Der Angegriffene erlitt eine Verletzung am Arm und wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt. Aufgrund seines psychischen Zustandes entschied eine Ärztin, ihn über Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus unterzubringen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Mehr Polizeimeldungen:

Feuerwehr rettet Bewohner mit Leitern aus brennendem Haus

Feuer in Tempelhof sorgt für große Rauchwolke über Berlin

Sylvia K. aus Reinickendorf getötet und vergraben: Festnahme

Auto überschlägt sich - drei Verletzte

( BM )