Feuerwehr rettet Bewohner mit Leitern aus brennendem Haus

Die Berliner Feuerwehr musste in der Nacht zu Mittwoch zu einem Großeinsatz an der Maxi-Wander-Straße in Hellersdorf ausrücken. Dort stand der Keller eines Wohnhauses in Flammen.

#Brand in #Hellersdorf

Es brannte im Keller eines 5-geschossenen Wohnhauses in der #Maxie_Wander_Straße.

Die Bewohner wurden über tragbare Leitern und das Treppenhaus mittels Fluchthauben durch die @Berliner_Fw in Sicherheit gebracht und von einem Notarzt gesichtet. pic.twitter.com/eLZg15CBjn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 21, 2018

Die starke Rauchentwicklung sorgte für Qualm auch im restlichen Gebäude. Die Feuerwehr brachte daher Hausbewohner mit über Leitern in Sicherheit. Anschließend untersuchte ein Notarzt die Geretteten. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt war die Feuerwehr mit sechs Staffeln im Einsatz.

Mehr Polizeimeldungen:

Feuer in Tempelhof sorgt für große Rauchwolke über Berlin

Sylvia K. aus Reinickendorf getötet und vergraben: Festnahme

Auto überschlägt sich - drei Verletzte

Frau in Schöneberg von abbiegendem Lkw getötet

( BM/seg )