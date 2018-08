Die Unfallstelle an der Dominicusstraße

Bei einem Unfall mit einem Lkw ist in Schöneberg eine Fußgängerin getötet worden. Die Polizei sperrt weiträumig ab.

Schwerer Verkehrsunfall Frau in Schöneberg durch linksabbiegenden Lkw getötet

Berlin. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Lkw ist die Frau am Dienstag tödlich verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich an der Dominicusstraße Ecke Hauptstraße in Schöneberg.

Gegen 13.30 Uhr bog wohl ein LKW links ab und übersah dabei die Fußgängerin. Über den genauen Ablauf gebe es aber noch keine Informationen, sagte eine Polizeisprecherin. Entgegen erster Annahmen handelt es sich wohl nicht um eine Radfahrerin. Die Berliner Feuerwehr war mit 10 Kräften im Einsatz. Die Polizei sperrte den Bereich der Kreuzung weiträumig

Bei einem schweren #Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Lkw ist an der #Dominikusstraße Ecke #Hauptstraße in #Schöneberg gegen 13:30 Uhr eine Person ums Leben gekommen. Die @Berliner_Fw war mit 10 Kräften im Einsatz. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 21, 2018

Mehr Polizeimeldungen:

( BM )