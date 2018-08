Drei Maskierte überfallen Uhrmacher

Drei Räuber haben am Freitag einen Uhrmacher in Friedrichshain überfallen. Sie flüchteten mit mehreren wertvollen Uhren.

Berlin. Drei Räuber haben am Freitagnachmittag einen Uhrmacher in Friedrichshain überfallen. Laut Polizei hatte gegen 15.30 Uhr ein Mann an der Tür einer Uhrmacherwerkstatt in der Schreinerstraße geklingelt. Als der 75-Jährige daraufhin die Tür öffnete, wurde er von drei Maskierten zu Boden gebracht und mit einem Elektroschocker bedroht.

Die Unbekannten entwendeten nach Angaben des Überfallenen mehrere hochwertige Uhren und Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der ältere Herr erlitt oberflächliche Hautabschürfungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Ermittlungen dauern an.

( BM )