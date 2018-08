Ein Toter bei Unfall mit Motorrad in Oranienburg

Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist in Oranienburg (Oberhavel) ein 29 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam das Motorrad am Freitagabend in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein Auto.

Der 29-Jährige, der mit auf der Maschine saß, starb wenig später. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Die Menschen im Auto blieben unverletzt.

Mehr Polizeimeldungen:

Radler tot auf Straße gefunden - Fahndung nach Transporter

Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Brandserie in Treptow - Neubau und zwei Autos angezündet

Hallesches Tor: Auto fährt zwei Touristen an

( dpa )