Schwer verletzt: Intensivtäter sticht auf eigenen Vater ein

In Lichtenrade hat ein 21 Jahre alter Intensivtäter seinem Vater mit einem Messer in den Hals gestochen. Der Mann wurde schwer verletzt

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mann in Berlin-Lichtenrade bei einem Streit schwer mit einem Messer verletzt worden.

Gegen 1 Uhr kam es in einer Wohnung an der Skarbinastraße zwischen dem 44-Jährigen und seinem 21-jährigen Sohn zu einem Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Sohn seinem Vater eine Stichverletzung am Hals zugefügt haben.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Intensivtäter wurde noch in der Wohnung festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt, die die weiteren Ermittlungen übernommen hat.

Mehr Polizeimeldungen:

Feuer in Seniorenwohnanlage ausgebrochen

Feuer zerstört mehrere Fahrzeuge in Westend

Brand in Charlottenburg: Feuer in Kinderzimmer

Zwei Männer nach Einbruch in Vereinsheim festgenommen

( BM )