Leiche aus Ahrensfelde ist vermisster 13-jähriger Max

Berlin. Die in der vergangenen Woche in Ahrensfelde am Berliner Stadtrand entdeckte Leiche ist identifiziert. Es handele sich um den vermissten 13-jährigen Max R. aus Marzahn-Hellersdorf, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Konstanze Schober, am Montag.

Die Todesursache ist weiter unklar. Eine Obduktion hatte keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben. Neue Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler noch von chemischen Untersuchungen, die laut Schober in alle Richtungen gehen.

( BM/dpa )