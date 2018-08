Passanten entdecken männliche Leiche bei Ahrensfelde

Berlin. Schrecklicher Fund am Berliner Stadtrand: Passanten haben am Donnerstagmittag bei Ahrensfelde eine männliche Leiche entdeckt. Die Identität des Toten sei noch unbekannt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Brandenburg-Ost dem RBB. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion angeordnet, die noch am Donnerstag durchgeführt werden sollte.

Die weiteren Ermittlungen habe eine Mordkommission übernommen, so der Sprecher weiter. Ob es sich um ein Gewaltverbrechen oder um einen tödlichen Unfall handele, sei noch offen, hieß es weiter.

Mehr Polizeimeldungen:

( BM )