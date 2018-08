Empörung bei Konnopke: Wer hat das ß gestohlen?

Konnopke's Imbiß an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg - hier noch mit ß

Berlin. Dreister Diebstahl in Prenzlauer Berg: Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch das ß aus dem Schriftzug der Currywurst-Institution Konnopke an der Schönhauser Allee gestohlen. Am Pavillon des berühmten Geschäfts liest man seitdem nur noch "Imbi". Konnopke machte in einem Facebook-Post auf den Diebstahl aufmerksam.

In dem Beitrag wenden sich die Betreiber an den oder die Diebe und bitten darum, das ß zurückzubringen. Stammkunden und Anwohner werden gebeten, die Augen offenzuhalten. "Es ist ein essentieller Bestandteil unserer Firma und ein großer Verlust !! Haltet bitte die Augen offen und bringt uns bitte unser 'ß' zurück !!" Es gebe auch einen Finderlohn.

Der Buchstabe habe die Maße 35 x 24 Zentimeter und bestehe aus rot-lasiertem Plexiglas.

In den Kommentaren wird ganz nebenbei eine Frage geklärt, die sich Kunden und Passanten öfter gestellt haben dürften: "Das wäre die Gelegenheit, das ß durch das inzwischen korrekte doppelte 's' zu ersetzen", schreibt eine Nutzerin. Darauf antwortet Konnopke: "Unsere Firmierung ist so seit jeher markenrechtlich geschützt. Wir ändern unseren Namen nicht mit jeder Rechtschreibreform."

( BM )