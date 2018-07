Verdächtiger Gegenstand: Bereich um den Fernsehturm gesperrt

Wegen eines verdächtigen Fundstücks in der Besucherschleuse mussten 75 Besucher aus dem Berliner Wahrzeichen gebracht werden.

Berlin. Der Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz ist am Mittwochabend geräumt worden. Die Polizei bat 75 Besucher, das Gebäude vorsorglich zu verlassen. Grund ist ein verdächtiger Gegenstand in der Besucherschleuse. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich laut Polizei um einen Rucksack.

Der Bereich rund um das Berliner Wahrzeichen wurde mit Flatterband abgesperrt. Der U-Bahn und S-Bahnverkehr soll von den Einschränkungen nicht betroffen sein. Sprengstoffexperten sind vor Ort und untersuchen den Rucksack.

Polizisten am Fernsehturm

Foto: Thomas Peise

( BM )