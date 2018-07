Obdachlose angezündet: Einer der Verletzten soll aussagen

Am Montagabend versammelten sich rund 150 Menschen zu einer Mahnwache am Anschlagsort vor dem Bahnhof Schöneweide

Berlin. Nach dem Brandanschlag auf zwei obdachlose Männer am vergangenen Sonntagabend in Schöneweide hat die Polizei zwar erste Hinweise auf den Täter, aber noch keine „heiße Spur“. Man werde aber allen Hinweisen nachgehen, versicherte die Berliner Polizei. „Wenn es Bilder aus einer Überwachungskamera geben sollte, dann werden diese auch ausgewertet“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ob überhaupt Bilder von der Tat existieren, wollte er nicht sagen.

S-Bahnhöfe und deren nähere Umgebung werden in Berlin nur in einigen Fällen mit Kameras überwacht. Der Bahnhof Schöneweide, an dem nicht nur S-Bahnen, sondern auch Regional- und Fernzüge halten können, gehört aber zu den überwachten Stationen. Auch der Platz, an dem die beiden Obdachlosen angezündet wurden, soll von Kameras erfasst sein. Die Hoffnung der Polizei ist es, dass auf den Aufnahmen der Täter zu sehen ist. „Bislang gehen wir von einem einzelnen männlichen Täter aus“, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost.

Der bislang noch Unbekannte hatte am Sonntagabend gegen 23 Uhr zunächst eine brennbare Flüssigkeit über die beiden auf dem Cajamarcaplatz vor dem S-Bahnhof Schöneweide schlafenden Obdachlosen ausgeschüttet und diese anschließend angezündet. Die beiden 47 und 62 Jahre alten Männer erlitten dabei schwere, teils lebensgefährliche Verletzungen. Beide Männer werden derzeit im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn behandelt.

Einer der beiden Verletzten ist ansprechbar

Der 47 Jahre alte Mann wurde von den Ärzten in ein Schutzkoma versetzt und ist nicht ansprechbar. Der 62-Jährige ist schwer verletzt, kann aber sprechen und soll von der Polizei befragt werden. Bei den beiden Obdachlosen soll etwa ein Drittel der Hautoberfläche verbrannt sein.

Die „B.Z.“ zitiert einen Augenzeugen der Tat. Dieser will einen Mann mit einem Benzinkanister in der Hand beobachtet haben, der zu den Schlafenden gegangen sei. Dann habe er die beiden Männer und ihr Nachtlager mit der Flüssigkeit übergossen und angezündet. „Es gab einen Knall. Die Stichflamme war drei Meter hoch. Ich sah den Feuerschein“, sagte der Zeuge. Den Täter beschreibt er als einen „Mann zwischen Mitte 40 und 60, weißes verdrecktes T-Shirt, Dreiviertelhose, Haare nach hinten gekämmt“. Ein Mitarbeiter des Döner-Imbisses im Eingangsbereich des S-Bahnhofes reagierte geistesgegenwärtig und eilte den beiden brennenden Männern mit einem Feuerlöscher zu Hilfe.

Nach der Tat riefen Anwohner zu einer Mahnwache gegen „Obdachlosenfeindlichkeit und Ausgrenzung“ auf. Rund 150 Menschen gedachten dann am Montagabend der beiden Opfer. Am Tatort stand ein Schild mit der Aufschrift „Trauer – Wut – Solidarität“. Passanten legten Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) warnte im RBB-„Inforadio“ vor einer zunehmenden Verrohung der Gesellschaft. Sie warb für mehr Mitmenschlichkeit und bezeichnete die Attacke als „bestialischen Mordversuch“.

Gewalt gegen Obdachlose ist Alltag

„Gewalt gegen obdachlose Menschen ist alltäglich“, sagte Ortrud Wohlwend, Sprecherin der Berliner Stadtmission. „Sie geschieht vor unseren Augen, ist aber dennoch unsichtbar.“ Wohlwend war am Dienstag in der Ambulanz der Stadtmission in der Nähe des Hauptbahnhofs. „Die Ambulanz ist mit verletzten Menschen überfüllt“, sagte sie. „Wir behandeln seit Jahren regelmäßig Obdachlose mit Kopfverletzungen, Handverletzungen und Brüchen. Immer wieder werden Obdachlose, die am Boden liegen, getreten und geschlagen. Das ist deren Alltag und immer wieder sagen sie uns, dass sie nicht wissen, warum ihnen das angetan wird.“

Dieter Puhl, Leiter der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo, veröffentlichte in den sozialen Netzwerken seine Gedanken zu dem Brandanschlag am Bahnhof Schöneweide. „Wir empören uns über die Übergriffe auf obdachlose Menschen, die uns bekannt werden“, schrieb er. „Die Dunkelziffer ist doch leider deutlich höher. Nötigungen, Beleidigungen, Körperverletzungen, Gewalt und Vergewaltigungen. Vieles wird doch gar nicht zur Anzeige gebracht.“ Puhl spricht von „Verdrängungskämpfen“ sowohl der Obdachlosen untereinander als auch von einer Verdrängung aus der Berliner Innenstadt. „Der beste Schutz für obdachlose Menschen sind noch mehr qualifizierte Hilfen, zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten, gesellschaftliche Empathie und Herzensbildung.“

Mehr zum Thema:

Obdachlose angezündet: Erste Hinweise auf Täter