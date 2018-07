Schlägerei mit Macheten und Messern - mehrere Verletzte

Am Britzer Damm griffen etwa 15 Männer eine andere Gruppe an. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Beteiligten.

Berlin. Bei einem Streit zweier Personengruppen in Britz sind am Sonntagnachmittag mehrere Männer leicht verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Gegen 17.30 Uhr beobachteten Zeugen demnach, wie eine Gruppe aus bis zu 15 Männern sich vor einem Mehrfamilienhaus des Britzer Dammes versammelte und dort eine andere Männergruppe attackierte. Auch Hieb- und Stichwaffen sollen zum Einsatz gekommen sein. Erst beim Eintreffen alarmierter Polizeikräfte zerstreuten sich die Kontrahenten und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Polizisten nahmen noch in der Nähe neun Tatverdächtige im Alter von 19 bis 29 Jahren fest. Ein 26- und ein 23-Jähriger erlitten leichte Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf, an Armen und an den Händen. Der 29-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und ebenfalls eine Schnittverletzung an einer Hand.

Die Einsatzkräfte fanden neben verschiedenen Messern auch eine Machete und Schlaghölzer. Alle Waffen wurden beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Landfriedensbruchs.

Erst in der Nacht zu Sonntag waren im Volkspark Humboldthain zwei Männer von einer etwa zehnköpfigen Personengruppe attackiert worden.

