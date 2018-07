Maskierte überfallen Supermarkt mit Schusswaffe und Messer

Unbekannte haben am Freitagabend einen Supermarkt in Schöneberg überfallen (Symbolbild)

Mit einem Messer und einer Schusswaffe haben zwei Maskierte am Freitagabend einen Supermarkt in Schöneberg überfallen.

Berlin. Unbekannte haben am frühen Freitagabend einen Lebensmitteldiscounter in Schöneberg überfallen. Laut Polizei betraten zwei Maskierte mit einem Messer und einer Schusswaffe bewaffnet gegen 18:30 Uhr das Geschäft in der Kreuzbergstraße. Dort bedrohten sie eine 52-jährige Kassiererin und ihren 30 Jahre alten Kollegen, der an einer anderen Kasse saß, und forderten Geld. Da die Kassen von den Angestellten zunächst nicht geöffnet werden konnten, ging der Täter mit dem Messer in die Kassenbox der Verkäuferin, hebelte mit einem Schraubendreher die Lade auf und entnahm das Geld.

Zwischenzeitlich konnte die andere Kasse geöffnet werden und der 30-jährige Mitarbeiter übergab dem zweiten Räuber den Kasseninhalt. Anschließend verließ das Duo den Discounter und flüchtete mit Fahrrädern in Richtung Monumentenstraße. Die Kassiererin und ihr Kollege sowie Kunden blieben unverletzt.

( BM )