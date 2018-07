Tote Person aus Butzer See in Kaulsdorf geborgen

Aus dem Butzer See in Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) ist am Mittwochabend eine tote Person geborgen worden.

Berlin. Aus dem Butzer See in Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) ist am Mittwochabend eine tote Person geborgen worden. Vor Ort hieß es, es handele sich um einen männlichen Erwachsenen. An dem See ermittelte die Kriminalpolizei. Einsatzkräfte sperrten einen Teil des Ufers ab.

Erst am Dienstagnachmittag war ein 18-Jähriger bei einem Badeunfall im Strandbad Jungfernheide gestorben. Er war nach einem Sprung ins Wasser nicht mehr aufgetaucht und konnte erst nach zehn Minuten geborgen werden.

Die Rettungskräfte konnten den 18-Jährigen vor Ort wiederbeleben. Anschließend wurde er begleitet von einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Dort ist er nun allerdings gestorben.

