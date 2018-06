Bundespolizei verhängt Waffenverbot auf S-Bahn-Strecke

Bundespolizisten nach dem Messerangriff am S-Bahnhof Greifswalder Straße

Messer, Reizgas und andere gefährliche Gegenstände dürfen am Wochenende nicht mitgeführt werden. Bundespolizei kündigt Kontrollen an.

Berlin. Wegen zunehmender Gewaltausbrüche im Berliner S-Bahnverkehr hat die Bundespolizei am nächsten Wochenende ein komplettes Verbot für bestimmte Waffen verhängt. Das Verbot gilt Freitag- und Samstagnacht für alle S-Bahnen und andere Züge auf der Strecke zwischen Alexanderplatz und Lichtenberg sowie für alle entsprechenden Bahnhöfe.

Fahrgäste dürfen dann weder Messer noch Reizgas oder Schlaggegenstände dabei haben. „Dadurch soll die Begehung von Straftaten verhindert sowie Mitreisende und Polizeibeamte geschützt werden“, erklärte die Bundespolizei am Dienstag.

Das Verbot sei nötig, da es immer wieder zu Gewalttaten mit Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen komme. Bundespolizisten werden die Fahrgäste an den Bahnhöfen kontrollieren. Ein wichtiger Anlass für das Mitführverbot sei die Messerattacke auf zwei Mexikaner in einer S-Bahn am Bahnhof Greifswalder Straße gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Berliner Morgenpost.

