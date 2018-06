Sechs Telekom-Autos angezündet - direkt neben Polizeiwache

Berlin. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Wagen der Deutschen Telekom auf einem firmeneigenen Grundstück an der Sewanstraße in Friedrichsfelde angezündet. Passanten bemerkten die brennenden Wagen gegen 2:15 Uhr und riefen Polizei und Feuerwehr. Vier Fahrzeuge brannten komplett aus, zwei weitere Firmenwagen wurden schwer beschädigt.

Zudem wurde ein außerhalb des Geländes geparktes Fahrzeug von einem umherfliegenden Gaszylinder getroffen. Der Wagen wurde dadurch an Dach und Frontscheibe beschädigt.

Zeugen gaben an, vor der Tat vier Personen in der Nähe des Tatorts gesehen zu haben. Ob es sich um die Täter handelt, ist derzeit offen. Der Staatsschutz ermittelt in dem Fall. Nichts von der Tat mitbekommen haben hingegen die Beamten der direkt neben dem Telekomgelände untergebrachten 13. Einsatzhundertschaft der Berliner Bereitschaftspolizei.

Weitere Polizeimeldungen:

