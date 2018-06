Tram erfasst Kind - auch Feuerwehrmänner verletzt

Ein Kran hebt die Tram in Rummelsburg an

In Rummelsburg hat sich am Dienstnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach Auskunft der Berliner Feuerwehr hatte eine Tram gegen 16.33 Uhr ein 13 oder 14 Jahre altes Mädchen an der Kreuzung Köpenicker Chaussee und Blockdammweg erfasst. Das Kind sei dabei unter die Tram geraten und schwebe in Lebensgefahr. Zunächst hatte es seitens der Polizei geheißen, das Kind sei nicht lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr rückte mit Spezialkräften an, um die Tram gemeinsam mit dem Entstörungsdienst anzuheben. Dabei sei der Zug allerdings aus noch unbekannten Gründen verrutscht und habe zwei Feuerwehrleute verletzt. Bisherigen Informationen zufolge soll es sich um leichte Verletzungen handeln. Möglicherweise gab es weitere Verletzte, bestätigen konnte die Feuerwehr das aber zunächst nicht.

Das Kind, so die Feuerwehr weiter, sei gegen 18 Uhr geborgen worden und werde wiederbelebt. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Zu den näheren Umständen des Vorfalles habe der Verkehrsermittlungsdienst die Arbeit aufgenommen, hieß es seitens der Polizei

Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Wir sind mit einem Großaufgebot am Blockdammweg/Köpenicker Chaussee tätig. Beim Retten einer Person nach einem Straßenbahnunfall wurden zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr und vermutlich weitere Personen verletzt. #MANV — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 12, 2018

#Update zum #Straßenbahnunfall:

Während Rettung einer Person nach einem Straßenbahnunfall wurden 2 Kollegen der Feuerwehr leicht verletzt. Eine weitere Person wird derzeit durch #NEF und #RTW versorgt. pic.twitter.com/2LkwTvMGBe — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 12, 2018

( ag/alu/dpa )