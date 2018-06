Polizei stellt maroden russischen Reisebus am TXL sicher

Die Berliner Polizei hat am Flughafen Tegel einen russischen Reisebus mit groben Sicherheitsmängeln sichergestellt

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Mittwochabend am Flughafen Tegel einen russischen Reisebus sichergestellt. Wie die Polizei bei Facebook mitteilte, stellten Spezialisten nach kurzer Kontrolle erhebliche Sicherheitsmängel an dem 20 Jahre alten Fahrzeug fest.

Ein Auszug aus den Beanstandungen:

Hauptrahmen gebrochen

Bremsscheiben gerissen

Auspuff undicht

Reifen aufgerissen - es drohen Reifenplatzer

Bremsschläuche rissig

Der Busfahrer, der mit dem Bus in der Nacht aus Kaliningrad in Berlin angekommen war, wollte am Abend wieder zurück nach Russland. Laut Polizei reagierten Fahrer und Fahrgäste verärgert auf die Sicherstellung und sagten: "Der ist doch noch gut.

Der 53 Jahre alte Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von 1500 Euro hinterlegen.

( BM )