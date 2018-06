Verfolgungsjagd in Berlin-Charlottenburg: Unbeteiligte 22-Jährige getötet

Einzelheiten über die Täter und das Opfer lagen in der Nacht zu Donnerstag noch nicht vor.

Die drei Männer hatten zuvor versucht, an der Brandenburgischen/Ecke Westfälischen Straße Werkzeuge und Baumaschinen zu stehlen.

Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Dabei rammten sie an der Kreuzung Kantstraße und Windscheidstraße zwei unbeteiligte Autos.

Drei Männer flüchteten in einem Audi vor der Polizei.

Am Mittwochabend ist es in Charlottenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Unfall in der City West

Berlin. Eine 22 Jahre alte Frau ist am Mittwochabend in Berlin-Charlottenburg bei der Flucht mutmaßlicher Diebe ums Leben gekommen. Die Frau wurde beim Zusammenstoß des Fluchtwagens mit einem parkenden Auto an der Kreuzung Kant-/Windscheidstraße tödlich verletzt. Sechs weitere Personen, darunter die drei Insassen des Fluchtautos, wurden teils schwer verletzt.

Bei den Insassen des Fluchtautos handelt es sich um drei Autoeinbrecher im Alter von 27, 18 und 14 Jahren. Sie wurden festgenommen. Die drei Personen hatten zuvor versucht, an der Westfälischen Ecke Brandenburgischen Straße, Werkzeuge und Baumaschinen aus einem Ford Transit zu stehlen. Dabei wurden sie von einer Zivilstreife beobachtet.

Die Zivilpolizisten nahmen daraufhin die Verfolgung der mutmaßlichen Täter auf, die in einem silbernen Audi A6 flohen. An der Lewishamstraße kurz vor dem Stuttgarter Platz versuchten sie, den Wagen zu stoppen, indem die Beamten das Auto einkeilten, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Polizist von Fluchtwagen eingeklemmt und verletzt

Ein Ermittler sei ausgestiegen und auf den Wagen zugegangen. Der Fluchtwagenfahrer gab Gas, rammte die Polizeifahrzeuge und klemmte dabei den Polizisten zwischen dem Streifenwagen und dem Audi ein. Der Beamte wurde an den Beinen verletzt, konnte das Krankenhaus aber in der Nacht wieder verlassen.

Die flüchtenden Männer aus dem silbernen Audi wurden festgenommen

Foto: Thomas Peise

Danach setzten die drei ihre Flucht fort. Sie bogen links auf den Stuttgarter Platz ab und dann rechts in die Winscheidstraße. Bei Rot fuhr der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit über die Kreuzung an der Kantstraße. Dabei stieß er erst mit dem Skoda einer 55-Jährigen dann mit einem VW Passat einer 62-Jährigen zusammen. "Auf einmal knallte es, eins, zwei mal extrem, ein Auto, ein silbernes, flog durch die Gegend", sagte ein Augenzeuge dem TV-Sender Sat.1.

Fluchtauto schleudert über Straße und erfasst 22-Jährige

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen einen geparkten Opel Astra geschleudert, der kurz hinter der Ampel an der Windscheidstraße parkte. Dabei wurde die 22 Jahre alte Fußgängerin erfasst, die auf dem Gehweg ihr Fahrrad schob, und schwer verletzt. Rettungskräfte versuchten noch, die Frau zu reanimieren - ohne Erfolg. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Nachdem eine Radfahrerin erfasst und tödlich verletzt worden war, errichteten Einsatzkräfte einen Sichtschutz am Unfallort

Foto: Thomas Peise

Der 27 Jahre alte Fahrer des Fluchtautos versuchte dann, zu Fuß zu fliehen, bis er an der Pestalozzistraße festgenommen wurde. Die beiden anderen Verdächtigen wurden im Wagen aufgegriffen und festgenommen. Sie und die Fahrerinnen der beiden unbeteiligten Autos wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, sei der Fahrer des flüchtenden Audi offenbar betrunken gewesen. Bei ihm handele es sich um einen Mann serbischer Herkunft. Sein Komplize sei ebenfalls ein Serbe, der 14-Jährige sei serbisch-montenegrinischer Herkunft, hieß es. Sie seien als Autoeinbrecher bereits polizeilich aufgefallen.

Update #Verkehrsunfall #Charlottenburg

Es handelt sich um einen Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw und einer Radfahrerin. Insgesamt werden 7 Personen durch #RTW und NEF betreut. Die #Kantstraße bleibt zwischen Suarezstraße und Kaiser-Friedrich-Straße gesperrt. @VIZ_Berlin pic.twitter.com/6gxYqrHt4Y — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 6, 2018

Die drei mutmaßlichen Täter wurden in Krankenhäuser gebracht und werden dort derzeit bewacht. Auch die beiden Autofahrerinnen kamen in Kliniken. Ob die Tatverdächtigen einem Haftrichter vorgeführt werden, war am Donnerstag noch unklar. Zudem hätten zwei Menschen mit einem Schock behandelt werden müssen. Zwei Notfallseelsorger betreuten Augenzeugen des Geschehens. Um die Einsatzkräfte kümmere sich das Einsatznachsorgeteam, sagte ein Sprecher.

An der Unfallstelle wurden Blumen abgelegt

Foto: dpa

Aufräumarbeiten dauerten Stunden

Das Tatfahrzeug sowie der Führerschein des 27-Jährigen wurden beschlagnahmt. Bei dem Unfall wurden im weiteren ein Sicherungskasten, zwei Poller, ein abgestelltes Fahrrad und drei geparkte Autos, ein Opel Corsa, ein VW Passat und ein Audi, beschädigt.

In #Charlottenburg haben unsere Kolleg. drei Tatverdächtige nach einem Diebstahl festgenommen.



Nach ersten Erkenntnissen flüchteten diese zuvor mit einem Pkw, verletzten dabei einen unserer Kollegen & verursachten einen tödlichen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin.

^tsm pic.twitter.com/FndCuwUFar — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 6, 2018

Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der Unfallaufnahme war die Kantstraße zwischen Suarez- und Kaiser-Friedrich-Straße und die Windscheidstraße zwischen Stuttgarter Platz und Pestalozzistraße gesperrt. Ein Polizist beschrieb die Situation vor Ort als zeitweise "chaotisch". Die letzten Sperrungen wurden gegen 3 Uhr aufgehoben. Der Verkehrsermittlungsdienst und die Kriminalpolizei ermitteln. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und zusätzlich Polizei vor Ort.

