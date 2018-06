60 Personen gehen nach Kreisliga-Spiel aufeinander los

Berlin. So brutal kann Amateurfußball in Berlin sein. Beim Kreisliga-Spiel zwischen dem SV Blau-Gelb Berlin und dem SC Minerva am Sonnabendnachmittag an der Rennbahnstraße in Weißensee ist es zu unschönen Szenen gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen Fans der Heimmannschaft die Anhänger des Gegners rassistisch beschimpft haben. Ruppig ging es dann auch auf dem Spielfeld zu. Fünf Minuten vor Spielende erhielt ein Spieler des SC Minerva bei einer 3:2-Führung seines Teams die rote Karte. Der SV Blau-Gelb nutzte die Überzahl und drehte das Spiel. In der Nachspielzeit gelangen den Weißenseern noch zwei Treffer zum 4:3-Endstand.

Nach dem Abpfiff kochten die Emotionen dann richtig hoch. So soll der Torhüter des SC Minerva ein Vorstandsmitglied des SV Blau-Gelb tätlich angegriffen haben. Der Mann sei bei der Auseinandersetzung zu Boden gegangen, teilte die Polizei mit.

Daraufhin kam es nach Polizeiangaben zu wilden Prügeleien zwischen Spielern und Fans beider Mannschaften, an denen bis zu 60 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Erst alarmierte Polizeibeamte konnten die Situation beruhigen. Drei Männer im Alter von 31, 46 und 50 Jahren wurden bei der Prügelei leicht verletzt. Von 32 Fußballspielern im Alter von 18 bis 50 Jahren und mehreren Zeugen stellten die Einsatzkräfte die Personalien fest. Die Ermittlungen dauern an.

( BM )