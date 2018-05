Autonome besetzen neun Gebäude in Berlin

Am Gebäude Finowstraße Ecke Frankfurter Allee wurde am Sonntag ein Gebäude besetzt. Die Polizei räumte es später

Berlin. Autonome Gruppen haben am Pfingstsonntag in Berlin mehrere Gebäude besetzt. Bis zum Nachmittag drangen die Besetzer berlinweit in neun Häuser ein, teilte die Gruppe "#besetzen" im Internet mit. Die Aktion diene dazu, sich gegen Wohnungsnot und Verdrängung zu wehren, teilte die Gruppe mit. Durch die Besetzungen sollten der "spekulative Leerstand und renditeorientierte Eigentumsverhältnisse" angeprangert in Berlin werden.

Die Gebäude sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, unter ihnen ist auch das Funkhaus Grünau. Laut Besetzer liegen die Gebäude an folgenden Adressen:

Odenwaldstraße / Ecke Stubenrauchstraße (Steglitz)

Finowstraße / Ecke Frankfurter Allee (Friedrichshain)

Bornsdorfer Straße 37b (Neukölln)

Reichenberger Straße 114 (Kreuzberg)

Petersburger Straße 16 (Friedrichshain)

Arndtstraße 13 (Kreuzberg)

Regattastr. 277 (Grünau)

Rummelsburger Landstraße (Bootsschuppen)

Karl-Marx-Straße 145 (Neukölln)

Das Gebäude in der Finowstraße in Friedrichshain sei am Nachmittag bereits von der Polizei wieder geräumt worden, teilte ein Sprecher der Gruppe der Berliner Morgenpost mit. Auch in der Reichenberger Straße 114, wo die Gruppe ein Ladenlokal besetzt habe, seien mittlerweile Polizisten in das Gebäude eingedrungen. Vor den Häusern in der Bornsdorfer Straße und der Karl-Marx-Straße ständen nach Angaben der Besetzer auch bereits Polizeiwagen.

Die Polizei Berlin konnte gegenüber der Berliner Morgenpost auf Anfrage keine Angaben zu den Besetzungen machen.

Mehr zum Thema:

Urteil: Autonomen-Kneipe in Rigaer Straße bleibt

Linke-Politikerin: Hausbesetzungen sind "legitimes Mittel"

( cla )